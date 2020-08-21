На Ямале 9 пожаров в 2020 году произошло из-за детской шалости Фото: 89.mchs.gov.ru

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 года из-за детской шалости с огнем произошло девять пожаров. Анализ таких ЧП показывает, что они вызваны отсутствием у детей страха последствий беды и навыков осторожного обращения с огнём, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Но самым важным фактором возникновения такого рода пожаров является недостаточный контроль взрослых за своими детьми, а в ряде случаев – неумением правильно организовать их досуг.

- Все дети очень любопытны, обладают хорошей фантазией, и если им становится скучно, они обязательно придумают, как себя развеселить. В списке детских развлечений огонь занимает далеко не последнее место, - пояснили в региональном ведомстве.

Спасатели напоминают, что, оставляя детей одних, взрослые тем самым подвергают их смертельной опасности. Сотрудники МЧС рекомендуют с самого рождения учить ребёнка основам безопасности.