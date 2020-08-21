В Салехарде оштрафовали предпринимателя за торговлю сигаретами возле школы Фото: pixabay.com

В Салехарде прокуратура пресекла продажу сигарет вблизи школы, проверив соблюдение законодательства об ограничении продажи табачной продукции.

Выяснилось, что в одном из торговых павильонов города осуществлялась розничная продажа сигарет на расстоянии менее чем 100 метров от территории средней образовательной школы.

Тем самым нарушались требования ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном. В результате руководитель Управления Роспотребнадзора по ЯНАО назначил индивидуальному предпринимателю штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре ЯНАО.