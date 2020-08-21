На Ямале потушили все пожары в лесах Фото: 89.mchs.gov.ru

На Ямале действующих природных пожаров 21 августа не зарегистрировано, сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Накануне в Красноселькупском районе горел лес на площади 7,9 га. В тушении участвовали 11 специалистов «Ямалспаса». За текущую неделю в округе возникло два природных пожара на общей площади 9,2 га. Причинами возгораний стало прохождение грозового фронта и, предположительно, неосторожное обращение населения с огнём.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе возникло 114 лесных пожаров на 2 362,74 га, в том числе в лесном фонде 96 пожаров на 1930,84 га, уточнили в профильном департаменте.

Ежедневный мониторинг лесных пожаров проводится с помощью авиационного и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, а также с применением беспилотных летательных аппаратов ОРЛАН.

Напомним, в Ямало-Ненецком автономном округе с 02.07.2020 по 01.09.2020 действует особый противопожарный режим.