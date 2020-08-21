В Пельвоже отремонтируют печи в домах местных жителей Фото: salekhard.org

Глава Салехарда Алексей Титовский побывал с рабочим визитом в поселке Пельвож, чтобы оценить степень готовности населенного пункта к осенне-зимнему сезону. Часть вопросов удалось решить на месте, работа над некоторыми будет продолжена в ближайшие дни уже в Салехарде.

В поселке полностью решен вопрос с дровами. Для отопления пожарной части – завезен уголь.

В июне на встрече с главой Салехарда остро встал вопрос аварийного состояния печей в домах. Во время этого визита Алексей Титовский посетил дома пельвожцев.

- Сегодня еще раз осмотрели состояние печей, посчитали количество домов, где требуется оперативный ремонт – это порядка 5-6 домовладений. До наступления холодов обязательно его завершим, – рассказал Алексей Титовский.

Готов поселок и с точки зрения пожарной безопасности. На завершающем этапе находится строительство пожарного водоема. В сентябре работы будут завершены.

В этом году на местной электростанции были установлены два новых дизель-генератора на сто киловатт каждый для бесперебойного обеспечения поселка. Осенью будет завершено подведение электричества к храму-часовне.

В Пельвоже существует проблема с водоснабжением. В этом году, после очередного визита Алексея Титовского, было принято решение в качестве эксперимента привозить воду на баржах с салехардского водоканала. Идея местными жителями была оценена, оказалась удобной и такая практика будет продолжена.