Салехардцы предлагают заасфальтировать «народную тропу» Фото: salekhard.org

Инициативные салехардцы предлагают из народной тропы сделать пешеходную зону, установить ограждение и фонари, положить асфальтовое покрытие на пешеходной дорожке за Военным комиссариатом ЯНАО, сообщили в администрации города.

Идея вошла во второй этап проекта «Уютный Ямал» и принадлежит инициативной группе граждан дома Зои Космодемьянской, 59.

В настоящее время введены ограничения сквозных проходов через территорию УГИБДД и ОМВД г. Салехарда. В связи с этим жители микрорайона «Ямальский» вынуждены обходить территорию неудобным способом - по пешеходной тропе, располагающейся за Военным комиссариатом ЯНАО.

На данный момент территория не огорожена, не имеет асфальтовое покрытие и ограничительных заборов, что небезопасно для пешеходов.

Поддержать данный проект на голосовании горожане смогут уже с 2 сентября на портале «Живем на Севере». А с 11 по 13 сентября жители проголосуют за понравившуюся идею очно.