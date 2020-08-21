Строительство объездной дороги Надыма завершат в октябре

Строительство объездной дороги Надыма закончат в октябре Фото: yanao.ru

Дорожники приступают к завершающим работам по строительству автодороги Объезд г. Надым. Открыть движение по новому путепроводу планируется в октябре 2020 года. Путепровод готов на 80%.

Новая трасса сократит расстояние между Новым Уренгоем и Надымом почти на 10 км. Кроме того, эта дорога исключит риск подтоплений во время весеннего паводка, что часто происходило на старом участке трассы.

Сейчас ведутся работы по устройству гидроизоляции и монтажу прикромочных лотков, которые обеспечивают отвод воды с проезжей части., в ближайшее время приступят к укладке асфальтобетонного покрытия проезжей части.

- Точную дату озвучим ближе к окончанию работ. Работы идут в соответствии с графиком, даже немного его опережают, - сообщил начальник Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Эдуард Носань.

Как отметили в ведомстве, жители обращали внимание на участок, где происходит наложение старой дороги на новую, он был в щебне, расстояние - чуть больше километра. Период стабилизации насыпи пройден, там устроен нижний слой асфальта, автомобилисты с комфортом могут там передвигаться.