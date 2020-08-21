В Ноябрьске коллекторы грозили должнику расправой над детьми Фото: pixabay.com

В Ноябрьске многодетному отцу коллекторы угрожают физической расправой над детьми. Мужчина обратился в полицию с заявлением. Он просил привлечь к ответственности представителей агентства по взысканию долгов, которые требуют погасить финансовые обязательства таким способом.

В ходе предварительной проверки полицейские установили, что мужчин задолжал 18 тысяч рублей. В связи с возникшими семейными обстоятельствами он не смог своевременно погасить задолженность по финансовым обязательствам. Тогда на его сотовый телефон начали поступать звонки и сообщения от представителя агентства с требованиями погасить финансовые обязательства. Мужчине угрожали физической расправой над семьей.

Однако по результатам первой проверки полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В ситуацию вмешалась прокуратура. В региональном ведомстве пояснили, что не все необходимые меры для объективного рассмотрения сообщения о преступлении были приняты. Личность угрожавших не установлена, надлежащая правовая оценка их действиям не дана.

Прокуратура отменила незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В результате сотрудники полиции возобновили проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УМВД России по ЯНАО. За ходом дополнительной проверки продолжен контроль.