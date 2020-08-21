Погода на Ямале 21 августа: дожди и грозы Фото: pixabay.com

В пятницу, 21 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +16 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 7 м/с.

В Ноябрьске + 15 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 3 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов, пасмурно, дождь, ветер восточный 6 м/с.

В Надыме +15 градусов, пасмурно и дождливо, ветер северо-западный 4 м/с.

В Губкинском +16 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, днем – дождь, гроза, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Муравленко +16 градусов, пасмурно, дождь, гроза, ветер северо-восточный 3 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 7 м/с.