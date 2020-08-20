Жителям Шурышкарского района напомнят о правилах безопасности на воде Фото: yanao.ru

На патрулирование реки Обь в границах Шурышкарского района отправились сотрудники окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности и государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по ЯНАО. Это четвертый в этом сезоне рейд специалистов. Главная задача - обеспечение безопасности граждан на воде и проверка соблюдения правил водопользования.

Как рассказал главный специалист сектора противопожарной защиты Юрий Исаков, с начала навигационного периода было выполнено два рейда в Ямальском районе и один в Приуральском.

«Патрулируя водные артерии, мы, прежде всего, обращаем внимание на соблюдение гражданами правил водопользования, что является основным условием безопасности»,- прокомментировал представитель профильного ведомства.

Он отметил, что в ходе предыдущих рейдов привлечено к административной ответственности более 30 правонарушителей.

Для предупреждения несчастных случаев и обучения населения правилам безопасности поведения на воде специалистами профильного ведомства разработаны тематические памятки, которые они распространяют среди жителей населенных пунктов Ямала.