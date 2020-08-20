Жительница Губкинского оплатила железнодорожные билеты на сайте дублере Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала местная жительница. Женщина не заметила разницу и оплатила железнодорожные билеты на сайте дублере.

18 августа она обратилась в дежурную часть с заявлением. Горожанка пояснила, что неизвестные, злоупотребив ее доверием, завладели ее 4 тыс. рублей.

Выяснилось, что женщина пыталась в сети интернет приобрести железнодорожные билеты. В строке браузера ввела текст "РЖД", после чего перешла на первый предложенный в списке сайт. На этом интернет-ресурсе она выбрала нужный маршрут и место в вагоне, перешла к оплате, введя реквизиты банковской карты. В результате деньги потерпевшей были переведены неизвестным лицам.

Мошенников за такое преступление ждет наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Полиция Губкинского призывает граждан быть бдительными, обращая внимание на то, что заказывать билеты нужно только на проверенных сайтах, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.