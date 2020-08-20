В дома Пуровского района пустят тепло к середине сентября Фото: puradm.ru

В Пуровском районе продолжается подготовка к зиме. Сети тепло- и водоснабжения готовы на 80 процентов. До конца сезона ремонтов коммунальщикам осталось подготовить 7 котельных, промыть еще 52 километра сетей, заменить 2,6 километра ветхих участков.

Отопление в школы, детские сады и в другие соцобъекты планируется запустить к 1 сентября, двумя неделями позже — во все дома пуровчан.

Пока еще продолжается промывка сетей водоснабжения и замена ветхих участков, поэтому возможны перебои подачи воды и снижение её качественных характеристик. В отдаленные поселения района с начала навигации уже доставлен необходимый объем жидкого топлива для котельных.

- Да, у нас есть слабоватые места, преимущественно в Тарко-Сале и Уренгое. Происходят утечки или какие-то еще технические инциденты, но крупных аварий, таких как остановка котельной либо прорывы центральных магистралей, не было давным-давно, — признал директор Пуровского филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Валерий Григорьев.

Главная проблема в том, что в районе еще окончательно не избавились от ветхих сетей. Возраст Тарко-Сале уже под 80 лет, но проблема решается.