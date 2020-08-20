Важное открытие поможет ученым в восстановлении популяции муксуна на Ямале Фото: yanao.ru

Ученые сделали важное открытие для восстановления популяции муксуна на Ямале. Выяснилось, что тазовская и обская его разновидности – генетически идентичны.

Специалисты Института экологии растений и животных УрО РАН предварительно провели масштабные исследования на всем ареале обитания ценной рыбы. Задача была - получить генетический материал от всех популяций муксуна, обитающих в крупнейших реках Западной и Восточной Сибири. В результате эксперты составили их генетическую карту. В том числе исследовалось маточное стадо муксуна, выращенное на Собском рыбоводном заводе.

Оказалось, что по генетическим маркерам муксун из искусственных популяций Собского рыбоводного завода не отличается от природных популяций, а наиболее близки к популяциям рек Западной Сибири.отмечает руководитель исследований.

И теперь специалисты получили научное подтверждение того, что молодью муксуна, выращенной на Собском рыбоводном заводе, можно восстанавливать запасы тазовской популяции.

При этом выявлены видовые различия с популяциями муксуна, обитающего в реках других регионов Западной и Восточной Сибири, включая Енисей. Материалы, полученные учеными, позволят отличить особь, обитающую на территории Ямала, от выловленной в другом регионе, например, в Красноярском крае. То есть такие данные можно использовать и при осуществлении контроля за незаконной добычей и оборотом муксуна.

С 2016 года объемы выпусков муксуна в реки Обского бассейна увеличились в пять раз – с 2,5 млн особей в 2016 году до почти 13 млн штук в 2020 году.