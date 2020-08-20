Долгожданный центр «Сибирь» в Муравленко достроят в 2020 году Фото: yanao.ru

В Муравленко активно идут работы в культурно-оздоровительном центре «Сибирь». Строительство началось в 2005 году, но было приостановлено. Возобновили работы в 2019 году, после визита на объект главы региона.

В этот раз Дмитрий Артюхов вновь посетил стройку. Функционально центр будет разделен на два блока: культурно-досуговый и спортивный. В нем разместятся детский и взрослый бассейны, спортивный зал с трибунами, зрительный зал на 812 мест и другие помещения. По плану завершиться строительство должно в 2022 году.

Также глава региона посетил строящийся детский сад на 230 мест и школу, которая сможет принять 500 учеников. Сад сдадут в следующем году, школу – в 2022, сообщили в правительстве ЯНАО.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов продолжает свою поездку по региону. Сегодня, 20 июня, он выехал из Муравленко в сторону Ханымея. Напомним, глава региона сел сам за руль, чтобы очень состояние дорог ЯН