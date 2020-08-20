В Губкинском пьяный водитель пытался сбежать от полиции Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в оскорблении представителя власти. Расследование уголовного дела завершено в отношении местного жителя.

Инцидент произошел рано утром 17 июля 2020 года. Инспекторы ДПС остановили на дороге в центре города автомобиль под управлением пьяного водителя. Мужчина, пройдя освидетельствование, подтвердившее наличие у него состояния алкогольного опьянения, испугался, что его могут задержать и поместить в ИВС.

Тогда ямалец бросился бежать, но был остановлен сотрудниками полиции. Разозлившись на инспекторов, он в присутствии прохожих публично оскорбил нецензурной бранью сотрудников полиции, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Прокурор проверил законность предъявленного обвинения и достаточность собранных по уголовному делу доказательств. Теперь судьбу грубияна решит суд, куда направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.