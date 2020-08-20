В Салехарде озеленили еще один двор Фото: salekhard.org

В Салехарде состоялась очередная экологическая акция. По инициативе жителей дома №65 на ул.З.Космодемьянской на дворовой территории привели в порядок газон под окнами многоквартирника.

Сотрудники администрации традиционно поддержали идею и приняли участие в акции по озеленению. Как рассказал первый заместитель главы города Олег Куруч, сегодня, 20 августа, привезли несколько кубов грунта и более трех килограммов семян газонной травы. Ростки появятся в течение двух недель, жители смогут насладиться красотой зелени уже в этом году.

- Всегда хочется жить так, чтобы было уютно не только в доме, но и около него. Сейчас в нашем дворе строится большие детская и спортивная площадки, а взрослые будут проводить время на лавочках, зеленый газон дополнит эту красоту, - говорит инициатор акции, жительница дома Ольга Лалетина.

В планах жильцов продолжить начатую работу – осенью будут высажены деревья, а в следующем году здесь появятся яркие цветочные клумбы.