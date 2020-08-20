Стартовал ремонт проблемных участков трассы Пуровск - Коротчаево Фото: администрация Нового Уренгоя

Дорожники приступили к ремонту двух наиболее проблемных участков трассы Пуровск - Коротчаево. Протяженность их составляет 26,24 км. Строители заменят более 5000 плит покрытия, выровняют на всем протяжении просевшие плиты. Затем на них будет уложен многослойной слой асфальтобетона. В 2021 году планируется приступить к работам еще на одном участку этой трассы.

- Работы очень много. Два года назад отремонтировали участок протяженностью 28 км от Пуровска в сторону Коротчаево. Сейчас продолжаем работы, приступили к 26 км возле Сывдырма, также ведется ремонт двухкилометрового участка примерно по середине трассы и начинаем реконструкцию около Пуровского ЗПК (там появится путепровод). До 2024 года полностью заасфальтируем этот участок, - сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В ведомстве обращают всниамние автомобилистов, что все неудобства временные, одновременно призывают быть на трассе внимательны и соблюдать правила дорожного движения.