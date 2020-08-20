В Салехарде оштрафовали подрядчика за забор возле стройки Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде за нарушение земельного законодательства оштрафовали подрядчика. Горожане в социальных сетях обратили внимание городских властей на установленный забор, огораживающий строительную площадку.

Он появился вдоль проезжей части, ограничивая обзор водителей и пешеходов. Забор создавал угрозу безопасности движения, учитывая, что рядом расположен пешеходный переход. Специалисты земельного контроля провели проверку.

В результате был выявлен факт нарушения земельного законодательства. Виновного привлекли к административной ответственности в виде штрафа в пять тысяч рублей, сообщили в администрации ямальской столицы.

Департамент строительства города Салехарда обратился с исковым заявлением в Салехардский городской суд для решения вопроса об освобождении подрядчиком самовольно занятого земельного участка.