На Ямале тушат пожар в Красноселькупском лесничестве Фото: dprr.yanao.ru

На Ямале 20 августа зарегистрирован один лесной пожар, сообщает департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Лес горит на территории Красноселькупского лесничества. Площадь возгорания распространилась на 7,9 га. На тушении пожара задействовано 11 специалистов «Ямалспаса».

Всего с начала пожароопасного сезона возникло 114 природных пожаров на 2 362,74 га, в том числе в лесном фонде 96 пожаров на 1 930,84 га.

В Ямало-Ненецком автономном округе с 02.07.2020 по 01.09.2020 действует особый противопожарный режим.

О фактах обнаружения пожара в лесу сообщать на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00, или в региональную диспетчерскую службу Ямало-Ненецкого автономного округа 8-(34922)5-28-27.