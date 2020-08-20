Карамовский пост рядом с Ноябрьском модернизируют Фото: Администрация Ноябрьска

Карамовский пост рядом с Ноябрьском - въездные ворота региона - оборудуют парковкой, установят систему весового контроля. Заработают СТО и гостиница.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках своей рабочей поездки по дорогам региона побывал на Карамовском посту. Главе презентовали концепцию реконструкции. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков рассказал о работах, которые предстоит выполнить на участке.

В главном здании разместятся сотрудники скорой, спасателей и полиции. Для автомобилей экстренных служб оборудуют тёплые гаражи. На территории обустроят парковочные места, установят поточную систему весогабаритного контроля. Для удобства водителей в будущем здесь откроют гостиницу, кафе и СТО.

Сейчас ведутся дорожные работы недалеко от Карамовского поста в сторону Ноябрьска - здесь ремонтируют 21 километр полотна, сообщили в администрации города.