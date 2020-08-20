В Муравленко появятся несколько новых зон отдыха Фото: yanao.ru

В Муравленко в этом году появятся сразу несколько новых зон отдыха – скверы Лазурный и Молодежный. Работы там завершатся к осени. Губернатор Дмитрий Артюхов посетил сразу несколько объектов благоустройства.

В микрорайоне Юбилейный в прошлом году появилась современная детская площадка «Кораблик». Она стала любимым местом для прогулок детей и родителей. Там глава региона пообщался с руководителем общественной организации «Счастливые дети Муравленко» Галиной Тодоровой. Он поддержал ее предложение адаптировать игровые площадки для детей-инвалидов.

Также губернатор оценил инициативу по созданию сквера Победы рядом с аллеей Славы, где планируется разместить военную технику, памятники воинам-освободителям и вечный огонь.

Реконструкция ждет и летний стадион. На нем губернатор побывал во время утренней пробежки. Там в следующем году собираются обустроить беговые дорожки, площадку для прыжков в длину, установить уличные тренажеры. Современные трибуны будут защищены от дождя и ветра.

- Мы поддержим, потому что объект очень популярен у жителей, даже в утренние часы там было много спортсменов. В целом, в городе все делается с душой. Мы будем и дальше продолжать благоустройство, - резюмировал Дмитрий Артюхов.

Модернизируется в городе дорожная сеть. В этом году приводят в порядок 12 км дорог, среди которых центральные улицы Ленина и Муравленко. Там устанавливают ливневую канализацию.

- Получил сообщения, что дорожники в этом году перекопали весь город. Убедился своими глазами, это действительно так. Сразу меняют трубы и предусматривают водоотведение, что важно для того, чтобы на новых дорогах не собирались лужи. Прошу горожан с пониманием отнестись ко временным неудобствам - строителей просим держать максимально высокий темп, - отметил губернатор.