В Надыме директор автотранспортного предприятия задолжал работникам 3,5 млн рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме руководитель коммерческой организации подозревается в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

Директор автотранспортного предприятия оставил без зарплаты 37 работников. Общая сумма задолженности составила более 3,5 млн рублей.

- Устанавливается имущество подозреваемого для обеспечения нарушенных прав потерпевших, - пояснили в региональном ведомстве.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время задолженность погашена.