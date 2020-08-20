В Муравленко открылся центр интеллектуального развития Фото: yanao.ru

В Муравленко губернатор Дмитрий Артюхов в ходе своей поездки по региону открыл центр интеллектуального развития. После капремонта типичная городская библиотека превратилась в современное образовательное пространство.

- Это современное пространство для исследователей разных возрастов, в том числе - с технологиями виртуальной реальности для подростков и кофенариумом для родителей. Уходить оттуда не хочется, подтверждаю, - признался глава региона.

На двух этажах обустроили уютные места для чтения, индивидуальной и групповой работы. В центре оборудованы сенсорная комната, лаборатория цифрового творчества, конференц-зал, пространство для неформальных встреч, установлены два терминала виртуальной реальности. Нашлись помещения для проведения мероприятий.

-Молодежь готова быть в библиотеке, читать, общаться, если место будет соответствовать их представлениям о комфорте. Здесь мы и сделали такое пространство, - отметила заведующая центром Марина Михедова.