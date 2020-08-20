В Салехарде снесли общежитие преподавателей техникума Фото: salekhard.org

В Салехарде закончился снос двухэтажного деревянного общежития по адресу ул. Пушкина 8, которое находилось в аварийном состоянии. Здание предназначалось для проживания преподавателей «Ямальского полярного агроэкономического техникума».

Годом ранее всем 12 семьям было предоставлено служебное жилье в капитальных домах на правах соцнайма. Уже выбирается место для строительства нового общежития и учебного кампуса.

Рассматриваются варианты в микрорайоне «Восточный» вдоль трассы Салехард - Аксарка, в кварталах улиц Маяковского-Королева-Островского-Пионерская или на улице Богдана Кнунянца в районе «Пантеона Победы», сообщили в администрации ямальской столицы.