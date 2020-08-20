Глава Ямала отправился в Ханымей и Губкинский Фото: vk.com Дмитрий Артюхов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов продолжает свою поездку по региону. Сегодня, 20 июня, он выехал из Муравленко в сторону Ханымея. Напомним, глава региона сел сам за руль, чтобы очень состояние дорог ЯНАО.

- Далее по маршруту - Губкинский, поработаем в городе, и завтра встречусь с жителями. Прошу горожан - проявляйте активность, пишите свои предложения, давайте вместе составим наш «честный маршрут» в самом молодом городе Ямала, - обратился губернатор к землякам в соцсети.

Накануне он работал в Муревленко, где принял участие в открытии центра интеллектуального развития для детей, оценил темпы благоустройства города, осмотрел строящиеся дома, социальные объекты, скверы, новые детские площадки и встретился с жителями.