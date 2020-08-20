На трассе Сургут-Салехард развалилась легковушка, вылетевшая в кювет Фото: Госавтоинспекция Ямала

На 1066 километре трассы Сургут-Салехард легковой автомобиль «ИЖ» вылетел с автодороги и буквально развалился на части. Авария произошла 19 августа около 19 часов 00 минут. В Госавтоинспекции ЯНАО рассказали, что водитель автомобиля «ИЖ» не справился с управлением.

Мужчина не учёл скоростной режим, дорожные и метеорологические условия, в результате допустил съезд с автодороги. В ДТП пострадал пассажир, его госпитализировали в медучреждение.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых один человек травмирован. С начала 2020 года в 2935 зарегистрированных ДТП погибло 25 человек и 281 травмирован, в их числе 27 детей.