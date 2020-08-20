Погода на Ямале 20 августа: дожди, местами грозы Фото: pixabay.com

В четверг, 20 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +16 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер северо-восточный 9 м/с.

В Ноябрьске + 20 градусов, малооблачно, дождь, гроза, ветер восточный 3 м/с.

В Новом Уренгое +20 градусов, малооблачно и без осадков, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Надыме +19 градусов, переменная облачность, в середине дня - дождь, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Губкинском +20 градусов, малооблачно, дождь, вечером – гроза, ветер восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +20 градусов, днем – дождь, ветер восточный 2 м/с.

В Муравленко +19 градусов, малооблачно, небольшой дождь, ветер восточный 4 м/с.

В Лабытнанги +17 градусов, пасмурно, поле обеда - дождь, ветер северо-восточный 9 м/с.