В Новом Уренгое двое юношей подозреваются в угоне автомобиля Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое в угоне автомобиля подозревают двоих юношей, один из которых является несовершеннолетним. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц, по предварительному сговору».

В марте 2020 года 20-летний местный житель и его 17-летний приятель, предварительно договорившись, пошли на преступление. Молодые люди проникли в оставленный без присмотра автомобиль, завели его и поехали кататься по городу. Когда такое развлечение им наскучило, они оставили автомобиль на обочине дороги.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.