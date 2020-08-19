В аэропорту Нового Уренгоя заработала новая система информирования пассажиров Фото: yanao.ru

В аэропорту Новый Уренгой ввели в эксплуатацию новую систему визуального и звукового информирования пассажиров. Как рассказали в воздушной гавани, она состоит из двух компонентов – визуального (табло рейсов) и звукового (голос диктора), которые одновременно транслируют информацию в аэровокзале.

Табло имеет современный дизайн, не нем представлена информация о статусе рейса, номере стойки регистрации и выхода на посадку. Сведения о код-шеринговых рейсах, которые обслуживаются несколькими перевозчиками, теперь отображаются не в отдельных строках, а в одной, периодически сменяя друг друга.

Обновление коснулось и аудиоинформирования. Гибкая система настройки звукового модуля позволяет не только своевременно транслировать типовые сообщения, но и максимально быстро переводить их на разные языки.

Если ранее все объявления начитывались диспетчером, то сейчас в аэропорту газовой столицы звучит голос, который принадлежит диктору одного из федеральных телеканалов. Новая концепция подразумевает стыковку записанных заранее блоков в автоматическом режиме согласно настроек расписания или специалистов аэропорта.