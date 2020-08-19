На Ямале нашли потерявшуюся трехлетнюю девочку Фото: Росгвардия по ЯНАО

Трехлетнюю девочку, потерявшуюся в Ноябрьске, нашли здоровой и невредимой. О происшествии рассказали в Росгвардии ЯНАО. Мать ребенка не сразу обнаружила её исчезновение из поля зрения. Когда поняла, что малышки рядом нет - сообщила в полицию.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы по рации получили сообщение о пропаже девочки. По тревоге был полнят весь личный состав правоохранительных органов города. На поиски малышки были сориентированы и патрульные экипажи Росгвардии.

Получив ориентировку, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Ноябрьску Максим Некрытов и Иван Кишкин направились на поиски в ближайший к месту пропажи жилой микрорайон.

При обследовании дворов на его окраине росгвардейцы заметили группу подростков, вместе с которыми находилась маленькая девочка, внешне подходящая под описание. Дети рассказали, что увидели плачущую девочку, одиноко идущую по улице, и взяли к себе в компанию, чтобы успокоить.

Росгвардейцы сумели разговорить малышку и узнали, что она и есть та самая пропавшая девочка, которую все ищут. После этого они незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть.

Передав найденную девочку прибывшим сотрудникам полиции, патрульный экипаж Росгвардии вновь вернулся на свой маршрут.