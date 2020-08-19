В Губкинском бульдозериста обвиняют в гибели рабочего Фото: pixabay.com

В Губкинский машинисту бульдозера предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла 15 мая 2020 года на производственном участке, расположенном в промышленной зоне города.

65-летний бульдозерист принимал участие в буксировке застрявшего автомобиля МАН. Водитель грузовика протянул буксировочный канат от передней части своего автомобиля до задней части бульдозера, где закрепил его на рыхлителях земли. Машинист лично не проверил исправность буксирных средств. При этом он видел, что в опасной зоне на расстоянии ближе 6 метров от каната находится работник предприятия.

Когда бульдозер начал движение, канат растянулся и соскользнул со стоек рыхлителя. Взметнувшись, свободный конец с силой ударил стоявшего в опасной зоне работника по животу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался 5 июня 2020 года в медицинском учреждении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине предъявлено обвиняется в по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», уточняет СУ СКР по ЯНАО.