В Салехарде начинают строительство первой площадки для выгула собак Фото: salekhard.org

В Салехарде на днях приступят к строительству первой площадки для выгула собак. Участок в 528 квадратных метров обустроят на улице Подшибякина, он будет предназначена для игр с питомцами и их дрессировки.

- Площадка для выгула и дрессировки собак - один из элементов единой системы ответственного обращения с животными. Уверен, она будет пользоваться популярностью у салехардцев и их четвероногих друзей, - говорит депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов.

На ней будут установлены два барьера разной высоты, стойка с покрышкой для отработки прыжков, трамплин разноуровневый, качели-балансир, змейка-«Слалом», которая позволит плавно переходить препятствия, скамья с привязью, мусорные баки и дог-посты с ящиком и дозатором для пакетов и гигиеническими пакетиками для утилизации экскрементов.

Построить площадку для выгула собак планируют до 1 октября 2020 года. Напомним, данная инициатива была выдвинута в 2019 году в рамках проекта «Уютный Ямал» и нашла поддержку салехардцев. Это первая площадка в городе, но, возможно, не единственная, сообщили в администрации города.