Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» на Ямале набирает обороты Фото: yanao.ru

Ямал, как и другие российские регионы, в 2020 году приступил к реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Один из ее ключевых инструментов - льготная сельская ипотека, которой уже воспользовались жители региона.

Ямальцы подали в банки более 70 заявок на получение льготного ипотечного кредита, 36 из них одобрено на сумму 96,5 млн. рублей. Суммы выданных кредитов – от 700 тысяч до 5 млн. рублей, сообщили в правительстве ЯНАО.

- Шесть льготных займов уже выдано – жителям Пуровского и Шурышкарского районов, а также Нового Уренгоя, - уточнил первый замгубернатора Алексей Ситников.

С сельскими районами ведется работа по участию и в других направлениях госпрограммы. Что касается подготовка кадров – у предприятий АПК есть возможность получить до 90% компенсации затрат на обучение работников в государственных вузах, подведомственных Минсельхозу, расходы на практику студентов предлагается возместить.

Кроме того, поддержку из федерального бюджета в рамках реализации госпрограммы могут получить районы, представившие в региональный департамент АПК проекты по благоустройству. Наибольшую активность проявили Пуровский и Тазовский районы, также поступили предложения от Красносельскупского и Приуральского районов. Всего поступило 27 проектов –по строительству детских и спортивных площадок, пешеходных тротуаров, организации уличного освещения и других.