В Тарко-Сале закрыли госпиталь для пациентов с COVID-19 Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Из госпиталя в Тарко-Сале выписали последнего пациента. Учреждение прекратило свою деятельность по решению районного оперативного штаба с 18 августа. Помещение после общей дезинфекции вернется к прежней жизни.

Один из двух госпиталей в Пуровском районе закрыли в связи с сокращением числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией, объяснили в медицинском учреждении. Стационар на 30 коек был открыт 7 июля на базе медицинского блока таркосалинской школы-интерната. Здесь лечили больных с легкой формой коронавируса. Оставшиеся пациенты 18 августа были выписаны домой после двух тестов с отрицательными результатами.

Между тем, вТарко-Сале продолжает работу отделение для лечения пациентов с COVID-19 на 60 коек, расположенное в здании Акушерского отделения ТЦРБ. На госпитализации здесь находится 39 человек, детей среди них нет.

По данным оперштаба ЯНАО, на Ямале за минувшие сутки диагноз подтвердился у 72 человек. Их них 10 ковид-положительних среди вахтовых рабочих из других регионов и 62 в населенных пунктах ЯНАО: в Тарко-Сале – 1. За весь период пандемии в регионевыявлено 12 760 случаев заболевания.