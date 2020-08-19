В Салехарде выбирают дом образцового содержания Фото: salekhard.org

В Салехарде проходит конкурс на звание «Дом образцового содержания». Управляющие компании поборются за призовой фонд в размере 200 000 рублей.

В этом году в нем участвуют 7 многоквартирных домов, трех управляющих компаний. Конкурс проводится по двум номинациям: «Деревянный жилищный фонд» и «Капитальный жилищный фонд». Оцениваются дома по 10 критериям. По каждому член комиссии выставляет баллы, которые суммируются. Дом, который набрал больше всего баллов, признается домом образцового содержания.

В первую очередь, комиссия обращала внимание на безопасность придомовой территории для пешеходов, для техники. На наличие адресных указателей, информационных стендов в местах общего пользования с указанием номеров аварийных служб, подвалы и чердаки должны быть заперты на замки, а также в подъезде должна быть чистота и порядок.

- Мы сделали всё, что необходимо согласно плана графика. Клумбы у нас цветут уже 2 месяца, порядок в подъездах постоянно. К осенне-зимнему периоду у нас осуществляется проверка инженерных систем, подготовка крыш к отопительному сезону, места общего пользования должны быть в порядке, - комментирует председатель ТСЖ «Изумрудный город» Инга Займидорога.