Учёные оценят состояние ледников Полярного Урала

Фото из архива Научного центра изучения Арктики

На Полярный Урал отправилась экспедиция для проведения комплексных гляциологических исследований ледников. Результаты исследований поступят во Всемирную службу мониторинга ледников и по запросу в органы власти.

Учёные Научного центра изучения Арктики и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова измерят площадь и мощность ледников, рассчитают их баланс массы.

- Ледники – чуткие индикаторы изменения климата. Их постоянный наземный мониторинг необходим для прогнозов возможных рисков, связанных с таянием, – пояснил заведующий сектором криoсферы Научного центра изучения Арктики, кандидат физико-математических наук Ярослав Камнев.

По состоянию ледника ИГАН учёные определяют самочувствие всех ледников Полярного Урала. В предыдущие годы там был целый каскад озёр. Эксперты посмотрят, сколько льда растаяло, появились ли новые озёра перед ледником.

Ледник Маркoва интересен тем, что он самый высокий. Летом не успевает растаять, поэтому ученые рассматривают его как перспективный для длительного мониторинга.

На леднике МГУ в советские годы работала метеостанция, его состояние проверялось круглогoдично. В 1980-х годах активные исследования прекратились. В 1990-х нижняя часть ледника растаяла, и образовалось большое озеро, глубину которого участники экспедиции планируют измерить году, а также оценить возможные риски прорыва.

В 2017-2019 годах учёные провели комплексные исследования на ледниках ИГАН, Oбручева и Чернoва. Выяснилось, что под воздействием изменения климата площадь ледника ИГАН с середины ХХ века сократилась почти в 2 раза, и есть риск возникновения гляциологического паводка. Современное состояние ледников Oбручева и Чернoва таких опасений у учёных не вызывает.