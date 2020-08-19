На Ямале от коронавируса умер еще один человека Фото: pixabay.com

На Ямале скончался еще один пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Мужчина 51 года умер в больнице Нового Уренгоя. Об этом 19 августа сообщила руководитель Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Он поступил в больницу с диагнозом пневмонии, подтвердился коронавирус. Заболевание протекало тяжело, две недели пациент находился на искусственной вентиляции легких.

- Осложнили течение болезни сопутствующие хронические заболевания. Усилия медиков и интенсивная терапия, к сожалению, не дали результата, - рассказала глава оперштаба.

Всего к этому дню с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 84 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 72 человек. В результате на Ямале выявлено 12 760 случаев заболевания.