В Пуровском районе тушат лесной пожар Фото: 89.mchs.gov.ru

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 19 августа зарегистрирован один природный пожар. Очаг возгорания в Таркосалинском лесничестве Пуровского района, сообщили в пресс-службе департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Пожар распространился на площади 1,3 га государственного лесного фонда. На тушении задействованы шесть человек от «Ямалспаса».

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, всего с начала пожароопасного периода 20202 года на территории региона зарегистрировано 113 очагов природных пожаров на общей площади 2354,84 га.

Напомним, на Ямале 17 августа сняты ограничения пребывания граждан в лесах.