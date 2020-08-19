Появились подробности спасения в Надыме малыша, едва не выпавшего с шестого этажа Фото: 89.mchs.gov.ru

Надымский пожарный рассказал, как спасали малыша, едва не выпавшего из окна шестого этажа жилого дома № 1 в мкр. Олимпийский. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности соседей, заметивших ребенка на подоконнике возле отрытой створки.

Сообщение об этом поступило на пульт пожарной связи 14 августа около пяти часов вечера. Через минуту на месте вызова были сотрудники дежурного караула третьей пожарно-спасательной части. Мгновенно установили пожарную автолестницу, по которой пожарный поднялся в окно, на подоконнике которого находился малыш. В это же время производилась вскрытие входной двери квартиры.

Увидев спасателя на лестнице, ребёнок спустился с подоконника в комнату, и все очевидцы выдохнули с облегчением: трагедию удалось предотвратить. Оказалось, что в квартире, кроме любопытного малыша, был еще один малолетний ребенок, при этом никого из взрослых в этот момент рядом не было.

- Когда я поднимался по лестнице, больше всего переживал о том, чтоб не напугать ребёнка, а самое главное успеть спасти. Войдя в комнату, я обнаружил двух перепуганных детей, начал успокаивать их и отвлекать от шума вскрываемых дверей, - рассказал пожарный Азимов Кахрамон.

Спасатели благодарят жильцов дома и очевидцев за активное участие в спасении и проявленную бдительность.