Коренных ямальцев торопят подавать заявки на традиционное рыболовство Фото: yanao.ru

В ямальском департаменте АПК ждут ямальцев из числа коренных малочисленных народов Севера, планирующих заниматься традиционным рыболовством в 2021 году. До окончания приема заявок остается две недели.

На Ямале право на традиционное рыболовство имеют представители трех национальностей – это ненцы, ханты и селькупы. Они могут ловить рыбу в местах традиционного проживания без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу водных биоресурсов.

В профильное ведомство к этому моменту поступило около 350 заявок, десятая часть из них из них подана через федеральный портал Госуслуг. Основное поступление заявок в департаменте ожидается в последних числах августа – от муниципалитетов, самостоятельно принимавших заявления от граждан с начала года. На основании предоставленных данных и будут распределены квоты на вылов рыбы.

Между тем, и для КМНС действуют ограничения, предусмотренные Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и направленные на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб.

В 2020 году представителям КМНС, на Ямале разрешено добыть 180 тонн сиговых видов рыб – чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди, что на 30 тонн больше, чем в 2019 году. Квоты на традиционное рыболовство предоставлены 2263 заявителям – из числа коренных малочисленных народов Севера и их общин.