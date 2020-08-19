АО «Транснефть – Сибирь» получило положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство станции смешения нефти на ЛПДС «Южный Балык» Фото: «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» получило положительное заключение Ханты-Мансийского филиала Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» России на проектную документацию по строительству автоматизированной станции смешения нефти на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Южный Балык» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов.

Проект строительства станции смешения нефти реализуется с целью обеспечения равномерной подкачки малосернистой и сернистой нефти из резервуарного парка ЛПДС «Южный Балык» для дальнейшей транспортировки по системе магистральных нефтепроводов в западном и восточном направлениях. Станция позволит обеспечить процесс автоматизированного управляемого смешения нефти и равномерный поток по уровню содержания серы при формировании основных грузопотоков.

Строительство станции смешения нефти предусматривает размещение совмещенной насосной смешения/подкачки нефти на открытой площадке с 4 насосными агрегатами, каждый из которых в сутки способен прокачать 30 тысяч куб. м нефти. Для оперативного контроля расхода на напорных трубопроводах насосов будут установлены ультразвуковые расходомеры. Дополнительно поточными серомерами будут оснащены существующие оперативные системы измерения качества и количества нефти (ОСИКН) ЛПДС «Южный Балык».

При проектировании станции смешения нефти учтены требования действующих нормативных документов и регламентов ПАО «Транснефть», в том числе в области автоматизации, пожарной и промышленной безопасности.

Строительство объекта планируется в соответствии с программой развития акционерного общества. Строительно-монтажные работы на ЛПДС «Южный Балык» начнутся в сентябре 2020 года, ввод объекта в эксплуатацию – осень 2021 года.