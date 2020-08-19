Из Ноябрьска в Сочи запустят субсидируемый авиарейс Фото: pixabay.com

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о решении ввести прямой субсидируемый рейс из Ноябрьска в Сочи.

- Мне много писали в комментариях жители города о том, что нужен прямой рейс в Сочи. В 2021 году мы его введем, - сообщил Дмитрий Артюхов в ходе встречи с жителями Ноябрьска во время своей поездки по региону.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, с 2020 года аналогичные рейсы запущены из Салехарда и Нового Уренгоя. Стоимость билета на все южные направления из аэропортов Ямала составляет около 10 тысяч рублей.