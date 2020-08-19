В районе Лабытнанги поезд протаранил УАЗик Фото: Госавтоинспекция Ямала

Недалеко от Обского причала в районе Лабытнанги грузовой поезд протаранил автомобиль УАЗ. ДТП случилось 18 августа в 13:17. Госавтоинспекция ЯНАО пояснила, что водитель автомобиля на 17 км автодороги Салехард-Лабытнанги совершил выезд на железнодорожный переезд, не убедившись в отсутствии поезда. Обошлось без пострадавших.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 12 ДТП механического характера. С начала 2020 года в 2919 зарегистрированных ДТП, погибло 25 человек и 280 травмированы, в их числе 27 детей.