На Ямале начали проводить исследования для онкобольных Фото: yanao.ru

На Ямале приступили к выполнению молекулярно-генетических исследований для онкологических больных. Ранее подобные тесты выполняли только за пределами округа. Результат приходилось ждать более трех недель.

Теперь сложное исследование проводится в лаборатории Салехардской окружной клинической больницы. В медучреждение доставляют биоматериалы пациентов со всего округа. Первые 60 исследований уже выполнены.

Сдать кровь на анализ можно в любой клинике региона. Врачи-онкологи получают ответ из лаборатории Салехарда в течении 2-3 дней. Все результаты исследований направляют лечащим врачам по защищенным каналам связи, что позволяет незамедлительно приступить к лечению. До конца года запланировано провести порядка 250 тестов. При проведении данного лабораторного исследования специалисты выявляют мутации в ДНК.

- Пациенту эти исследования необходимы для того, чтобы онколог назначил ему такую терапию, которая продлит полноценную жизнь на долгие годы», - рассказала Людмила Бикбулатова, главный внештатный специалист ДЗ ЯНАО по лабораторной диагностике, заведующий лабораторным отделением ГБУЗ СОКБ.

На Ямале около восьми тысяч человек состоят на учете с онкологическими заболеваниями. В тройке лидеров злокачественных новообразований - рак молочной железы, колоректальный рак, злокачественная опухоль толстой кишки, рак прямой кишки и легких.