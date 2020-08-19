Погода на Ямале 19 августа: во второй половине дня ожидаются дожди Фото: pixabay.com

В среду, 19 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, переменная облачность, во второй половине дня - дождь, ветер северо-восточный 9 м/с.

В Ноябрьске + 19 градусов, пасмурно, дождь начнется после обеда, ветер восточный 4 м/с.

В Новом Уренгое +22 градуса, солнечно и без осадков, ветер восточный 9 м/с.

В Надыме +22 градуса, в основном солнечно, осадки не ожидаются, ветер северо-восточный 7 м/с.

В Губкинском +22 градуса, в первой половине дня – солнечно и без осадков, после обеда погода испортится – пойдет дождь, ветер северо-восточный 7 м/с.

В Тарко-Сале +23 градуса, днем – солнечно, вечером ожидается дождь, ветер юго-восточный 7 м/с.

В Муравленко +21 градус, погода сменится с солнечной - на пасмурную, пойдет дождь пасмурно, ветер восточный 7 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, малооблачно, поле обеда - дождь, ветер северо-восточный 9 м/с.