В Салехарде предлагают создать арт-парк «Таинственный лес» Фото: salekhard.org

В Салехарде на территории городского сада предлагают создать арт-парк «Таинственный лес». Здесь могут появиться варианты иллюминации и фотозоны. Идея принадлежит жительнице города Евгении Рожковской и вошла во второй этап проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал».

По мнению автора проекта, городской сад станет местом притяжения горожан, подарит им ощущение волшебной сказки с помощью яркой подсветки и малых архитектурных форм. При этом, «Таинственный лес» сможет функционировать и долгой ямальской зимой, создавая впечатляющие эффекты на снегу и радуя горожан.

- Проект «Таинственный лес» добавит сказочности любимому городу. Уверена, что городской сад в прямом смысле этого слова заиграет новыми красками, – комментирует Евгения Рожковская.

Лучшие проекты с 2 сентября горожане смогут поддержать на голосовании на портале «Живем на Севере». А с 11 по 13 сентября жители проголосуют за понравившуюся идею очно.