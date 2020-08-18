В Муравленко задержали мужчину, укравшего из машины документы и деньги Фото: pixabay.com

В Муравленко задержали местного жителя по подозрению в краже из автомобиля. 36-летний владелец машины сообщил, что кто-то проник в автомобиль и похитил документы и портмоне, в котором находились денежные средства в размере 31 тыс. рублей.

Само преступление произошло в мае 2020 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». В августе в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 44-летний безработный житель города. Он дал признательные показания.

После этого на фигуранта завели уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей». С него взяли подписку о невыезде. Украденные вещи изъяты, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.