Строительство детских садов в Салехарде идет по графику Фото: salekhard.org

В Салехарде на стадии строительства три детских сада, все они примерно в одинаковой степени готовности, порядка 75%. Остались внутренние отделочные работы. Тепло и водосети к детским садам подведены. В ближайшее время подрядчик приступит к асфальтированию дорог, подъездных путей, стоянок. Планируется завершить такие работы за сентябрь – начало октября.

- Мы знаем, что в городе большое количество старых деревянных садов. Их нужно капитально ремонтировать или выводить из эксплуатации, поэтому запуск новых садов решает эту проблему, – рассказал Алексей Титовский.

Главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин и глава Салехарда Алексей Титовский оценили строительство одного из трех детских садов в окружной столице. Напомним, что в новые учреждения дошкольного образования смогут пойти по 240 детей в каждый.

- На территории ЯНАО очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет – не существует. Правительство округа приняло все меры, были построены детские сады, Сейчас ведется работа по ликвидации очередности для детей до 3 лет. В новых детских садах группы для таких детей запланированы, – рассказал Главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин.

Порядка тысячи маленьких салехардцев в возрасте до 3 лет стоят в очереди. Ввод новых детских садов частично снимет проблему.

На объектах, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, работы по строительству идут по графику.