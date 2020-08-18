Новоуренгойка 5 лет обманывала своих знакомых, выманив 10 млн рублей Фото: pixabay.com

Жительнице Нового Уренгоя зачитали приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Женщина на протяжении 5 лет обманывала своих знакомых. Она просила в долг деньги под различными предлогами: на развитие бизнеса, для лечения родственника, для помощи сыну, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.

В результате добросердечные люди отдали ей 10 миллионов рублей, которые дама не собиралась возвращать, и распорядилась ими по собственному усмотрению.

В судебном заседании женщина вину не признала. С учетом обстоятельств дела и позиции государственного обвинителя суд приговорил ее к 4 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Вместе с уголовным делом суд рассмотрел исковые заявления потерпевших, постановлено взыскать с осужденной материальный ущерб и расходы по оплате услуг представителей, сообщила прокуратура ЯНАО.