В Надыме собак из приюта после лечения выпустили в тундру Фото: pixabay.com Фото: Анна Полякова

Надымская городская прокуратура организовала проверку после сообщения о том, что бездомных собак, получивших лечение в приюте, выпустили в тундру. На лицо нарушение соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными.

В результате выяснилось, что вопреки требованиям регионального законодательства работники организации по отлову животных поставили под угрозу жизнь четвероногих.

После осмотра, стерилизации и лечения они выпустили безнадзорных собак на участке автомобильной дороги вдали от населенных пунктов, не доставив на прежние места их обитания.

Ведомство направило директору МКУ «Надымское» представление об устранении нарушений, связанных с ненадлежащим осуществлением контроля за исполнением муниципального контракта, которое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства прокуратуры выпущенных собак снова отловили и вернули в прежние места обитания.