Глава Ямала проверит состояние дорог от Ноябрьска до Салехарда Фото: yanao.ru

«По дорогам нужно ездить, а не плыть», - заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам одного дня работы в Ноябрьске. Глава региона отправился в многодневную командировку по Ямалу, чтобы лично оценить, как развиваются муниципалитеты.

Он отметил, что в Год дорог особое внимание - муниципальным трассам. За сезон в Ноябрьске отремонтируют 5 км дорог, полностью реконструируют две важные для города улицы - Советскую и Муравленко.

«Ход работ смотрели после дождя, отсутствие ливнёвок сразу бросается в глаза - на дорогах собираются огромные лужи. Все новые проекты будут обязательно учитывать этот нюанс», - подчеркнул губернатор.

Фото: yanao.ru

За рулем автомобиля LADA XRAY он проедет 1400 километров от Ноябрьска до Салехарда. По пути он будет останавливаться в городах и посëлках. Как он написал на своей страничке социальной сети «ВКонтакте», планирует оценить ход строительных и ремонтных работ на трассах, темпы возведения жилья и социальных объектов, пообщаюсь с жителями, чтобы ответить на все возникающие вопросы.